В Приморье мужчина погиб от удара током близ железной дороги

Инцидент произошел на подъездном железнодорожном пути станции Спасск-Дальний, на железнодорожном переезде вблизи городского хлебозавода.
Проверка показала, что двое мужчин выполняли работы на грузовом эвакуаторе вблизи железнодорожных путей. Во время подъема железобетонного бруса стрела крана задела высоковольтные линии электропередач.
50-летний местный житель, работавший на грузовом автомобиле, скончался от поражения током. 40-летний житель Спасска-Дальнего, находившийся рядом с эвакуатором, был госпитализирован в Спасскую центральную городскую больницу с ожогами кистей. В настоящее время он уже дома.
Транспортные полицейские Уссурийска призывают граждан быть осторожными на объектах транспортной инфраструктуры и соблюдать правила безопасности, включая охрану труда при проведении работ.