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В Приморье мужчина погиб от удара током близ железной дороги

В городе Уссурийске Приморского края двое мужчин, которые занимались работами на грузовом эвакуаторе вблизи железнодорожного переезда, получили удар электрический током. Один из них погиб на месте. Транспортная полиция проводит проверку, сообщает Max- канал Управления на транспорте МВД России по ДФО.

Источник: "Российская газета"

Инцидент произошел на подъездном железнодорожном пути станции Спасск-Дальний, на железнодорожном переезде вблизи городского хлебозавода.

Проверка показала, что двое мужчин выполняли работы на грузовом эвакуаторе вблизи железнодорожных путей. Во время подъема железобетонного бруса стрела крана задела высоковольтные линии электропередач.

50-летний местный житель, работавший на грузовом автомобиле, скончался от поражения током. 40-летний житель Спасска-Дальнего, находившийся рядом с эвакуатором, был госпитализирован в Спасскую центральную городскую больницу с ожогами кистей. В настоящее время он уже дома.

Транспортные полицейские Уссурийска призывают граждан быть осторожными на объектах транспортной инфраструктуры и соблюдать правила безопасности, включая охрану труда при проведении работ.