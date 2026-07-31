В Приморье мужчина погиб от удара током близ железной дороги

50-летний местный житель, работавший на грузовом автомобиле, скончался от поражения током. 40-летний житель Спасска-Дальнего, находившийся рядом с эвакуатором, был госпитализирован в Спасскую центральную городскую больницу с ожогами кистей. В настоящее время он уже дома.