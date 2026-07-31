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Более 13 тыс. человек остались без света во Владивостоке

В части домов Фрунзенского и Первомайского районов Владивостока отключили электричество и холодную воду из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В части домов Фрунзенского и Первомайского районов Владивостока отключили электричество и холодную воду из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отключения холодной воды затронули 11 тыс. человек, 13 тыс. людей остались без света. Кроме жилых домов, холодное водоснабжение также было отключено в двух детских учебных заведениях.

Прокуратура проследит за ремонтными работами, а также проверит, насколько качественно обслуживались коммунальные сети до аварии.