Дело о контрабанде золота на 2 млн рублей направлено в суд в Приморье

Октябрьский районный суд Приморского края приступит к рассмотрению уголовного дела о контрабанде партии золотых изделий общей стоимостью свыше 2 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Обвинительный акт по делу утвердила Уссурийская транспортная прокуратура. Фигурантом дела проходит 41-летний житель Приморья, которому инкриминируется часть 1 статьи 226.1 УК РФ — незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров в крупном размере.
Следствие установило, что осенью прошлого года мужчина купил в ломбарде 61 предмет из золота 585 пробы. Предприимчивый гражданин задумал переправить ювелирные изделия за рубеж и там продать их более выгодно. Для обхода таможенного контроля подозреваемый распределил драгоценности по двум пакетам, спрятал их в носки, а на себя надел кольцо и цепочку, чтобы представить их таможне как личные вещи. Но вывезти золото за границу не удалось.
Материалы дела переданы в Октябрьский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.