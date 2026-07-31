Дело о контрабанде золота на 2 млн рублей направлено в суд в Приморье

Следствие установило, что осенью прошлого года мужчина купил в ломбарде 61 предмет из золота 585 пробы. Предприимчивый гражданин задумал переправить ювелирные изделия за рубеж и там продать их более выгодно. Для обхода таможенного контроля подозреваемый распределил драгоценности по двум пакетам, спрятал их в носки, а на себя надел кольцо и цепочку, чтобы представить их таможне как личные вещи. Но вывезти золото за границу не удалось.