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В Омской области двое детей пострадали в столкновении КамАЗа и квадроцикла

Авария произошла в Марьяновском районе у села Боголюбовка.

Источник: УМВД России по Омской области

Вечером 30 июля в Марьяновском районе произошла авария, в которой пострадали дети. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Предварительно было установлено, что на грунтовой дороге у села Боголюбовка столкнулись КамАЗ и квадроцикл, на котором находились два подростка. Оба с травмами были доставлены в больницу. За рулём грузовика находился 25-летний мужчина.

Обстоятельства столкновения устанавливаются. Полиция проводит проверку, а также выясняет, при каких обстоятельствах дети оказались за рулём квадроцикла. Также ведётся работа по привлечению к ответственности родителей школьников, которые допустили детей к управлению транспортным средством.