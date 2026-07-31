В Волгограде произошло возгорание на территории промпредприятия из-за атаки БПЛА

Возгорания зафиксированы в ночь на пятницу в Волгограде из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его заявление опубликовала администрация региона в Мах.
В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, говорится в сообщении.
Также возгорание возникло на складских помещениях в Дзержинском районе.
По словам Бочарова, на местах работают оперативные службы, идет ликвидация пожаров.
Кроме того, были повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Волгоградской области пострадали пять человек.