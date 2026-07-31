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В Волгограде произошло возгорание на территории промпредприятия из-за атаки БПЛА

Возгорания зафиксированы в ночь на пятницу в Волгограде из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его заявление опубликовала администрация региона в Мах.

Возгорания зафиксированы в ночь на пятницу в Волгограде из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его заявление опубликовала администрация региона в Мах.

В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, говорится в сообщении.

Также возгорание возникло на складских помещениях в Дзержинском районе.

По словам Бочарова, на местах работают оперативные службы, идет ликвидация пожаров.

Кроме того, были повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Волгоградской области пострадали пять человек.

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