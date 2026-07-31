Мотоциклист попал реанимацию после ДТП в Кавалеровском округе Приморья

Стаж водителя автомобиля — 8 лет, к нарушениям в этом году она не привлекалась. А вот у мотоциклиста вообще не было водительского удостоверения — и это не первый случай: в 2026 году его уже дважды штрафовали за управление без прав и отсутствие страховки. Оба водителя трезвы.