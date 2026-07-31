Мотоциклист попал реанимацию после ДТП в Кавалеровском округе Приморья

В Кавалеровском округе Приморья произошло ДТП с тяжелыми последствиями — на трассе Кавалерово — Хрустальный столкнулись автомобиль и мотоцикл. По предварительным данным, 39-летняя женщина на «Ниссан Либерти» поворачивала налево и не уступила дорогу мотоциклу «Сузуки Джебел», который ехал во встречном направлении. Удар был сильным — 39-летний водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован в реанимацию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Стаж водителя автомобиля — 8 лет, к нарушениям в этом году она не привлекалась. А вот у мотоциклиста вообще не было водительского удостоверения — и это не первый случай: в 2026 году его уже дважды штрафовали за управление без прав и отсутствие страховки. Оба водителя трезвы.
По факту ДТП инспекторами ГАИ проводится проверка.