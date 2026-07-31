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Режим «Беспилотная опасность» ввели в Прикамье утром 31 июля

Ранее аналогичные сообщения от МЧС получили жители соседней Удмуртии.

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пермском крае 31 июля, сообщает министерство территориальной безопасности региона. По данным МЧС, он действует в Прикамье с 8.16 утра.

Отметим, что ранее аналогичные сообщения о сигнале «Беспилотной опасности» получили жители соседней Удмуртии, где днём ранее после атаки БПЛА погиб местный житель.

Напомним, с начала недели Пермский край уже несколько раз подвергался атаке вражеских беспилотников. Так, за последние два дня в небе Пермского края были сбиты 53 беспилотника. Обошлось без жертв.

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