Авария на сетях оставила без света и воды тысячи жителей Владивостока

Ранее аналогичный сбой уже произошёл во Владивостоке. Тогда без электроснабжения остались более 22 тысяч жителей города. Авария произошла 26 июля и затронула дома на улицах Русской, Давыдова, Арсенальной, Лесной, Залесной, а также в других районах Владивостока.