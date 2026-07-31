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Режим «Беспилотной опасности» объявлен в Пермском крае

Жителям напомнили основные правила безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае объявили режим «Беспилотной опасности». Все оперативные службы предупреждены и находятся в полной готовности, жителей просят сохранять спокойствие. Об этом сообщили в Министерстве безопасности региона.

Жителям напомнили основные правила безопасности. При сигнале опасности рекомендуется:

— находясь в здании, спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, не используя лифт; — дома укрыться в помещении без окон или в подвале, закрыть окна и шторы, заранее подготовить воду, еду, лекарства, фонарик и документы; — на улице — как можно быстрее зайти в ближайшее здание или подземный переход, избегая открытых пространств; — внимательно следить за сообщениями экстренных служб.