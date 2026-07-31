Во Владивостоке загорелся склад DNS

Склад электроники и бытовой техники DNS загорелся во Владивостоке. Сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 5 тыс. кв. м. Тушение продолжается.
Информации о пострадавших нет. Как сообщает Vladivostok1.ru, у здания обрушилась часть крыши. Кровля склада полностью выгорела, часть обшивки здания оплавилась.
Как сообщила пресс-служба МЧС по Приморскому краю, к тушению пожара привлекли 40 человек и 10 единиц техники. Тушение осложняется сильным ветром и отсутствием нормативного давления в пожарных гидрантах.
Компания пока не подсчитывала предварительный ущерб. Глава группы компаний Дмитрий Алексеев в разговоре с ТАСС предположил, что помещения и техника на складе будут полностью уничтожены. «Все выгорит, такое уже не тушится. Слава богу, никто не пострадал. Будем жить дальше», — сказал господин Алексеев.