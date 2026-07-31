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Более 20 тысяч жителей Владивостока остались без света и воды

В столице Приморья днем 31 июля произошла масштабная авария, в результате которой без электричества остались 13 тысяч горожан, а без холодной воды — 11 тысяч. Прокуратура края организовала проверку, сообщает Max-канал ведомства.

Выяснилось, что в результате аварии на водопроводных сетях во Фрунзенском районе Владивостока без холодной воды остались несколько улиц города и два учебных заведения.

Одновременно из-за поломки на электрических сетях обесточенными оказались горожане, проживающие на улицах Гульбиновича, Калинина и Терешковой, а также в других местах.

Прокуратура проверит, соблюдаются ли законодательные требования при эксплуатации и обслуживании коммунальных систем, а также оценит, укладываются ли сроки ликвидации последствий аварий в нормативные рамки.

Исполнение прав граждан в результате произошедшего находится на особом контроле.