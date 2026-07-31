Более 20 тысяч жителей Владивостока остались без света и воды

Выяснилось, что в результате аварии на водопроводных сетях во Фрунзенском районе Владивостока без холодной воды остались несколько улиц города и два учебных заведения.
Одновременно из-за поломки на электрических сетях обесточенными оказались горожане, проживающие на улицах Гульбиновича, Калинина и Терешковой, а также в других местах.
Прокуратура проверит, соблюдаются ли законодательные требования при эксплуатации и обслуживании коммунальных систем, а также оценит, укладываются ли сроки ликвидации последствий аварий в нормативные рамки.
Исполнение прав граждан в результате произошедшего находится на особом контроле.