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В Волгограде произошло возгорание на логистическом объекте Wildberries

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Возгорание возникло на логистическом объекте Wildberries в Волгограде, пострадавших, предварительно, нет, сообщили в пресс-службе компании.

Источник: © РИА Новости

Ранее в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в регионе отражают массированную террористическую атаку БПЛА ВСУ, повреждены многоквартирный и частый дома в Волгограде. Кроме того, по словам главы региона, в результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, а также на складских помещениях в одном из районов.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание… Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что на месте работают пожарные расчеты. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, добавляется в сообщении.

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