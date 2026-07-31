В Волгограде произошло возгорание на логистическом объекте Wildberries

Ранее в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в регионе отражают массированную террористическую атаку БПЛА ВСУ, повреждены многоквартирный и частый дома в Волгограде. Кроме того, по словам главы региона, в результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, а также на складских помещениях в одном из районов.