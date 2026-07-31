В Волгограде произошло возгорание на логистическом объекте Wildberries

Ранее в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в регионе отражают массированную террористическую атаку БПЛА ВСУ, повреждены многоквартирный и частый дома в Волгограде. Кроме того, по словам главы региона, в результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, а также на складских помещениях в одном из районов.
«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание… Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
В пресс-службе добавили, что на месте работают пожарные расчеты. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, добавляется в сообщении.