Беспилотники атаковали склад Wildberries в Волгограде

Логистический объект Wildberries в Волгограде был атакован беспилотниками, сообщила пресс-служба компании RWB. На объекте произошел пожар. По предварительной информации, сотрудники не пострадали.
«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — сообщили в компании.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при налете БПЛА на Волгоград пострадали пять человек. Загорелось предприятие топливно-энергетического комплекса. Были повреждены несколько жилых домов.
Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.Читать дальше