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Беспилотники атаковали склад Wildberries в Волгограде

Логистический объект Wildberries в Волгограде был атакован беспилотниками, сообщила пресс-служба компании RWB. На объекте произошел пожар. По предварительной информации, сотрудники не пострадали.

Логистический объект Wildberries в Волгограде был атакован беспилотниками, сообщила пресс-служба компании RWB. На объекте произошел пожар. По предварительной информации, сотрудники не пострадали.

«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — сообщили в компании.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при налете БПЛА на Волгоград пострадали пять человек. Загорелось предприятие топливно-энергетического комплекса. Были повреждены несколько жилых домов.

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