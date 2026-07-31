Toyota продлила остановку своих заводов из-за последствий землетрясения

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor продлила по меньшей мере до 5 августа остановку трех своих заводов на острове Кюсю, который пострадал 28 июля от землетрясения магнитудой 7,1.
Как сообщило информационное агентство Kyodo, указанные предприятия производят автомобили бренда Lexus. На несколько дней прекратил работу и завод Toyota Motor в префектуре Айти на острове Хонсю, который связан производственными цепочками с остановленными предприятиями на Кюсю.
Землетрясение привело к существенным перебоям в подаче электроэнергии и водоснабжении на этом юго-западном японском острове, причинен ущерб транспортным линиям. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 35 человек, более 120 пострадали.