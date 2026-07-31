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За неуплату алиментов жительницу Братска отправили в колонию

Падунский районный суд Братска вынес приговор 45-летней местной жительнице, которая длительное время не выплачивала алименты на содержание своего сына. Женщину приговорили к реальному лишению свободы. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: ТК Город

Суд установил, что женщину привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка без уважительной причины. Будучи трудоспособной, подсудимая официально нигде не работала, на учет в органы содействия занятости и трудоустройства не вставала, следовательно, и не получала дохода, с которого можно было бы выплачивать алименты. В общей сложности задолженность братчанки по алиментам составила почти 880 тысяч рублей.

Подсудимая в зале суда вину признала полностью, подтвердила, что алименты на сына не платила, задолженность не погашала, обязательные работы не отбыла, — говорится в сообщении пресс-службы Падунского районного суда Братска.

Ранее женщина была осуждена на условный срок. Суд, признав женщину виновной по статье о неуплате алиментов (ст. 157 УК РФ), условное осуждение отменил, частично присоединил к новому наказанию неотбытую часть наказания по прошлому приговору и в итоге приговорил братчанку к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении.