За неуплату алиментов жительницу Братска отправили в колонию

Суд установил, что женщину привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка без уважительной причины. Будучи трудоспособной, подсудимая официально нигде не работала, на учет в органы содействия занятости и трудоустройства не вставала, следовательно, и не получала дохода, с которого можно было бы выплачивать алименты. В общей сложности задолженность братчанки по алиментам составила почти 880 тысяч рублей.