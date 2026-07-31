Машину разорвало на части: в страшном ДТП в Башкирии погибли два человека.

В Салавате устанавливают обстоятельства аварии, в которой погибли два человека. По имеющимся данным, сегодня около 6 часов утра на улице Уфимской 24-летний водитель автомобиля «Лада Веста» не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. Удар был такой силы, что автомобиль буквально разорвало на части.