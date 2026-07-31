Жителя Тайшета осудили за переводы денег экстремистам и арсенал оружия дома

В ноябре 2025 года силовики задержали мужчину и провели обыск. Дома нашли винтовку ТОЗ-9, два револьвера системы «Наган» и 18 патронов. Никаких разрешений на оружие у него не было. Суд признал мужчину виновным по трем статьям: финансирование экстремизма, содействие терроризму и незаконное хранение оружия. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.