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Жителя Тайшета осудили за переводы денег экстремистам и арсенал оружия дома

Преступник проведет за решеткой 8 лет и 6 месяцев.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

56-летнего жителя Тайшета осудили на 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и СУ СКР региона, мужчина переводил деньги запрещенной организации и хранил дома целый арсенал.

— С 2021 по 2023 год фигурант регулярно отправлял средства движению, которое суд признал экстремистским, а позже — террористическим. Он знал о запрете, но продолжал пополнять счета для пожертвований. Всего перечислил больше 46 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ведомств.

В ноябре 2025 года силовики задержали мужчину и провели обыск. Дома нашли винтовку ТОЗ-9, два револьвера системы «Наган» и 18 патронов. Никаких разрешений на оружие у него не было. Суд признал мужчину виновным по трем статьям: финансирование экстремизма, содействие терроризму и незаконное хранение оружия. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

СК