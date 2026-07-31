Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Друзья должника на трёх авто перекрыли выезд судебным приставам в Новосибирске

Для ареста автомобиля Subaru Forester потребовалась помощь полиции и Росгвардии.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске судебным приставам потребовалась помощь полиции и Росгвардии для ареста автомобиля должника: группа людей на трёх машинах перекрыла сотрудникам выезд. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.

В рамках работы по исполнительным производствам о взыскании с жителя Чулымского района штрафов ГИБДД приставы получили информацию, что подлежащий аресту автомобиль Subaru Forester попал в ДТП. Осмотр повреждений машины и оценку ущерба специалисты страховой компании назначили в Октябрьском районе Новосибирска.

«В качестве “весомого аргумента” на подмогу автовладельцу приехали его знакомые на трёх автомобилях и заблокировали выезд. Однако после прибытия полиции и Росгвардии “группа поддержки” разъехалась. Арестованный автомобиль отправился к месту хранения», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время решается вопрос о передаче транспортного средства на оценку и дальнейшую реализацию. После ареста автомобиль отправили на спецстоянку. В ближайшее время его оценят и выставят на торги.