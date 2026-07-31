Друзья должника на трёх авто перекрыли выезд судебным приставам в Новосибирске

В Новосибирске судебным приставам потребовалась помощь полиции и Росгвардии для ареста автомобиля должника: группа людей на трёх машинах перекрыла сотрудникам выезд. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.
В рамках работы по исполнительным производствам о взыскании с жителя Чулымского района штрафов ГИБДД приставы получили информацию, что подлежащий аресту автомобиль Subaru Forester попал в ДТП. Осмотр повреждений машины и оценку ущерба специалисты страховой компании назначили в Октябрьском районе Новосибирска.
«В качестве “весомого аргумента” на подмогу автовладельцу приехали его знакомые на трёх автомобилях и заблокировали выезд. Однако после прибытия полиции и Росгвардии “группа поддержки” разъехалась. Арестованный автомобиль отправился к месту хранения», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время решается вопрос о передаче транспортного средства на оценку и дальнейшую реализацию. После ареста автомобиль отправили на спецстоянку. В ближайшее время его оценят и выставят на торги.