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Черепаха месяц выживала под завалами после падения с 6-го этажа в Венесуэле

Необычное спасение произошло в Венесуэле спустя месяц после разрушительного землетрясения. Домашнюю черепаху по кличке Паскуалина нашли живой под завалами после того, как во время подземных толчков она упала с шестого этажа, сообщает газета Deber.

Источник: Life.ru

«После более чем 30 дней, проведённых под завалами, Паскуалина была найдена живой. Черепаха выжила после падения с шестого этажа во время землетрясения 24 июня», — говорится в публикации.

По данным издания, после спасения животное вернули хозяевам. Специалисты пока не уточняют, как именно черепахе удалось выжить без доступа к обычным условиям содержания на протяжении нескольких недель.

Ранее Life.ru писал, что число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило 5,5 тысячи человек. Стихия разрушила сотни зданий, десятки тысяч жителей получили травмы или остались без жилья. Власти развернули масштабную помощь пострадавшим: людей обеспечивают продуктами, медикаментами и временным размещением.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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