В Новосибирской области суд взыскал компенсацию за смерть пациентки в больнице

Купинский районный суд Новосибирской области частично удовлетворил иск местного жителя к ГБУЗ «Купинская ЦРБ» о компенсации морального вреда за смерть матери от коронавируса, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Женщина поступила в больницу 5 января 2022 года с жалобами на одышку, кашель и слабость. Как утверждал истец, в первые два дня помощь ей не оказывали. Диагноз «COVID-19» поставили только 7 января, но назначенная терапия не соответствовала тяжести состояния. 13 января пациентку перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ, 30 января она скончалась.
Суд учел, что сестра истца уже обращалась с аналогичным иском и получила компенсацию — это обстоятельство не требует повторного доказывания. В итоге мужчине присудили 200 тысяч рублей вместо запрашиваемых 5 млн рублей.