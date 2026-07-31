В Новосибирской области суд взыскал компенсацию за смерть пациентки в больнице

Женщина поступила в больницу 5 января 2022 года с жалобами на одышку, кашель и слабость. Как утверждал истец, в первые два дня помощь ей не оказывали. Диагноз «COVID-19» поставили только 7 января, но назначенная терапия не соответствовала тяжести состояния. 13 января пациентку перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ, 30 января она скончалась.