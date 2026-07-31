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Dawn: на горе Броуд-Пик пропали 10 альпинистов после схода лавины

В восхождении участвуют граждане Непала, Пакистана, США, Омана и Китая, сообщила газета.

ИСЛАМАБАД, 31 июля. /ТАСС/. Десять альпинистов из разных стран не выходят на связь после схода лавины на горе Броуд-Пик (8 051 м), расположенной на границе Пакистана и Китая. Об этом сообщила газета Dawn.

По ее информации, группу возглавляет непальский альпинист Нирмал Пурджа. В восхождении также участвуют граждане Пакистана, США, Омана и Китая. По данным GPS-датчиков, лавина отбросила команду на километр вниз. Вероятно, их накрыло снежной массой.

Альпинистский клуб Пакистана внимательно следит за ситуацией, координируя действия со спасателями и местными властями для поиска пропавших, отмечает издание. По мере улучшения погодных условий планируется задействовать вертолеты.

Группа начала восхождение 29 июля и рассчитывала достичь вершины Броуд-Пик к 31 июля. Однако 30 июля около полудня по местному времени на горе сошла лавина, после чего связь с альпинистами была потеряна.

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