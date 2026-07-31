Два человека погибли и четыре пострадали в аварии в Башкирии

В Салавате в результате аварии погибли два человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщил главный госавтоинспектор БДД Башкирии Владимир Севастьянов.
По информации полковника, авария произошла утром 31 июля. 24-летний водитель автомобиля Lada Vesta потерял управление, машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
«В результате ДТП два пассажира скончались на месте. Предположительный возраст погибших — 16 и 18 лет», — написал он в мессенджере Max.
Севастьянов уточнил, что водитель и еще трое пассажиров, включая 14-летнюю девочку, с травмами были доставлены в медицинское учреждение. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее KP.RU сообщал, что смертельная авария произошла в Костромской области. По данным МВД, столкнулись грузовой автомобиль и легковая машина «Нива». В ДТП рядом с деревней Дудино погибли пять человек, включая детей.