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Wildberries сообщил о пожаре на объекте компании в Волгограде

Онлайн-ретейлер Wildberries подтвердил пожар на своем складе в Волгограде из-за атаки БПЛА.

Онлайн-ретейлер Wildberries подтвердил пожар на своем складе в Волгограде из-за атаки БПЛА.

— Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет, — говорится в официальном сообщении компании в Telegram.

В связи с произошедшем Wildberries перестроил свои логистические маршруты, чтобы не приостанавливать работу.

— Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляется на других объектах, — указано в сообщении.

В настоящее время из-за пожара над городом нависло облако черного дыма.

Напомним, что ночью 31 июля ВСУ совершили террористический налет на Волгоград с помощью беспилотных смертоносных аппаратов. Губернатор сообщил о повреждениях жилых домов, возгораниях на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда и на складских помещениях в Дзержинском районе. Пять человек пострадали.

Фото из архива V102.RU.

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