Пожар начался на логистическом объекте Wildberries в Волгограде

Возгорание возникло на логистическом объекте Wildberries в Волгограде, сообщили в объединенной компании Wildberries и Russ.
«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание», — цитирует ТАСС сообщение.
По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время на месте работают пожарные.
В компании добавили, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в регионе ночью отражали массированную атаку БПЛА. По его словам, в Волгограде зафиксированы возгорания на территории промпредприятия и складских помещений.