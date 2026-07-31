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Пожар начался на логистическом объекте Wildberries в Волгограде

Возгорание возникло на логистическом объекте Wildberries в Волгограде, сообщили в объединенной компании Wildberries и Russ.

Возгорание возникло на логистическом объекте Wildberries в Волгограде, сообщили в объединенной компании Wildberries и Russ.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание», — цитирует ТАСС сообщение.

По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время на месте работают пожарные.

В компании добавили, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в регионе ночью отражали массированную атаку БПЛА. По его словам, в Волгограде зафиксированы возгорания на территории промпредприятия и складских помещений.

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