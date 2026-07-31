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Слюсарь: в результате атаки БПЛА ВСУ пострадала женщина

Пострадала женщина, медики оказывают ей необходимую помощь.

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил актуальные данные о последствиях ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на регион в ночь на 31 июля 2026.

В результате прилета БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом, произошло разрушение межэтажных перекрытий. Пострадала женщина, медики оказывают ей необходимую помощь. Жильцы дома эвакуированы в пункт временного размещения.

Обломки дрона повредили частные домовладения и здание магазина. Пострадавших и возгораний нет. Падение обломков спровоцировало возгорание лесопосадки. Огонь уже полностью ликвидирован, жертв нет.

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