Слюсарь: в результате атаки БПЛА ВСУ пострадала женщина

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил актуальные данные о последствиях ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на регион в ночь на 31 июля 2026.
В результате прилета БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом, произошло разрушение межэтажных перекрытий. Пострадала женщина, медики оказывают ей необходимую помощь. Жильцы дома эвакуированы в пункт временного размещения.
Обломки дрона повредили частные домовладения и здание магазина. Пострадавших и возгораний нет. Падение обломков спровоцировало возгорание лесопосадки. Огонь уже полностью ликвидирован, жертв нет.
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