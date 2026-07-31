Профессор хабаровского вуза отдал мошенникам 2,2 миллиона рублей

64-летнему мужчине позвонили якобы из службы доставки. Сказали, что пришла посылка, и для ее получения нужно продиктовать код из смс. После этого начались звонки из «спецслужб». Мошенники убедили профессора, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан и накопления могут быть использованы в преступных целях. Чтобы избежать этого, нужно перевести деньги на «безопасный счет».