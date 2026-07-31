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Профессор хабаровского вуза отдал мошенникам 2,2 миллиона рублей

Профессор одной из кафедр хабаровского вуза стал жертвой мошенников. Пообщавшись с ними по телефону, он лишился 2,2 миллиона рублей.

Профессор одной из кафедр хабаровского вуза стал жертвой мошенников. Пообщавшись с ними по телефону, он лишился 2,2 миллиона рублей.

64-летнему мужчине позвонили якобы из службы доставки. Сказали, что пришла посылка, и для ее получения нужно продиктовать код из смс. После этого начались звонки из «спецслужб». Мошенники убедили профессора, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан и накопления могут быть использованы в преступных целях. Чтобы избежать этого, нужно перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя указаниям, потерпевший снял в банке со счета один миллион 900 тысяч рублей. Наличные он передал курьеру. Потом с кредитной карты перечислил по указанным реквизитам еще 300 тысяч рублей», — сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.

Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в дежурную часть полиции № 8. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.