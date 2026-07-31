Доставка товаров DNS курьерами приостановлена во Владивостоке из-за пожара

Клиенты сети DNS во Владивостоке на некоторое время лишатся сервиса доставки товаров. Это произошло после того, как утром 31 июля сгорел складской комплекс компании на улице Днепровской. Информация о приостановке работы службы появилась на официальном интернет-ресурсе ритейлера.
Возгорание произошло в здании, где базируется крупный магазин-склад DNS, торгующий цифровой и бытовой техникой. По предварительным сведениям, огонь охватил территорию площадью приблизительно 5 тысяч квадратных метров. Работе пожарных мешали сильный ветер и недостаточное давление воды в системе городских гидрантов. В итоге складское помещение обрушилось.
Совладелец торговой сети Дмитрий Алексеев, общаясь с корреспондентом ТАСС, заявил, что оценивать финансовые потери компании преждевременно из-за значительных размеров складского помещения. Он допустил, что большая часть товара уничтожена огнём. При этом бизнесмен отметил как положительный факт отсутствие пострадавших среди людей.
Руководство компании приняло решение 31 июля временно прекратить доставку заказов всем покупателям во Владивостоке. Представители DNS также сообщили о перераспределении товарных потоков между имеющимися складскими мощностями. Отгрузка первых заказов курьерам запланирована на субботу, 1 августа. В пресс-службе предупредили о вероятных сдвигах в графике доставки, пообещав приложить максимальные усилия для соблюдения объявленных сроков.
Пункт выдачи товаров на улице Днепровской, 104 сейчас заменён адресом на улице Некрасовской, 59. Клиенты с активными заказами на самовывоз с Днепровской получат сообщения о перенаправлении на новый адрес.
Товары, которые в данный момент есть на складе по улице Некрасовской, 59, немедленно резервируются под соответствующие заказы. Позиции, отсутствующие по этому адресу, будут подтянуты с других логистических узлов сети. После комплектации заказа покупатель получит финальное уведомление о готовности к выдаче.