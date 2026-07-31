Доставка товаров DNS курьерами приостановлена во Владивостоке из-за пожара

Товары, которые в данный момент есть на складе по улице Некрасовской, 59, немедленно резервируются под соответствующие заказы. Позиции, отсутствующие по этому адресу, будут подтянуты с других логистических узлов сети. После комплектации заказа покупатель получит финальное уведомление о готовности к выдаче.