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Восемь домов повреждено в Волгограде при атаке ВСУ, для жильцов открыт ПВР

ПВР в Волгограде работает на базе местной школы.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде в результате атаки беспилотных летательных аппаратов зафиксированы повреждения в восьми многоквартирных домах. В них выбиты стекла и повреждено остекление. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили местные власти.

Для жильцов пострадавших многоэтажек оперативно развернут пункт временного размещения (ПВР), который работает на базе местной школы. На месте происшествия работают экстренные и коммунальные службы, оценивается масштаб разрушений для скорейшего проведения восстановительных работ.

Напомним, днем ранее, 30 июля, мирный житель погиб при атаке украинских беспилотников в Удмуртии.

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