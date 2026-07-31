Восемь домов повреждено в Волгограде при атаке ВСУ, для жильцов открыт ПВР

В Волгограде в результате атаки беспилотных летательных аппаратов зафиксированы повреждения в восьми многоквартирных домах. В них выбиты стекла и повреждено остекление. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили местные власти.
Для жильцов пострадавших многоэтажек оперативно развернут пункт временного размещения (ПВР), который работает на базе местной школы. На месте происшествия работают экстренные и коммунальные службы, оценивается масштаб разрушений для скорейшего проведения восстановительных работ.
Напомним, днем ранее, 30 июля, мирный житель погиб при атаке украинских беспилотников в Удмуртии.
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