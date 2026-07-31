Ещё одного пропавшего в Омском районе пенсионера нашли погибшим

Известно, что мужчина пропал в поселке Ачаирский 29 июля 2026 года: он вышел из дома и пропал. Было известно, что пенсионер нуждается в медицинской помощи. Поиски шли два дня, затем они были прекращены — омич найден мёртвым. Причина и обстоятельства его смерти не раскрываются.