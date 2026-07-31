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Ещё одного пропавшего в Омском районе пенсионера нашли погибшим

Геннадий Власов исчез 29 июля.

Источник: Om1 Омск

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о том, что в Омской области заверились поиски 87-летнего Геннадия Вилесова. На ориентировке в официальном паблике организации появилась пометка: «Найден. Погиб».

Известно, что мужчина пропал в поселке Ачаирский 29 июля 2026 года: он вышел из дома и пропал. Было известно, что пенсионер нуждается в медицинской помощи. Поиски шли два дня, затем они были прекращены — омич найден мёртвым. Причина и обстоятельства его смерти не раскрываются.

Напомним, аналогичное происшествие случилось на прошлой неделе. 67-летний Олег Кузнецов пропал в районе поселка Ачаирский 17 июля 2026 года: он вышел с территории пансионата и исчез, поиски продолжались больше недели, затем стало известно о его смерти.