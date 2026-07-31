Более тысячи дел раскрыли новосибирские сотрудники ГУФСИН в колониях

Сотрудники оперативных подразделений ГУФСИН России по Новосибирской области за первое полугодие 2026 года оказали содействие правоохранительным органам в раскрытии 1 144 преступлений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В том числе к категории тяжких и особо тяжких относятся 481 преступление, ещё 45 преступлений числятся в списке нераскрытых за прошлые годы.
Оперативные работники уголовно-исполнительной системы выполняют сложнейшие задачи по борьбе с преступностью в местах лишения свободы и обеспечению безопасности личного состава и осуждённых.
«Одной из приоритетных задач оперативно-розыскной деятельности в УИС является содействие правоохранительным органам в выявлении и раскрытии преступлений», — говорится в сообщении ведомства.
Взаимодействие сотрудников пенитенциарного ведомства с правоохранительными органами способствует эффективному противодействию преступности в регионе.
Совместная работа оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы и других ведомств продолжается, что позволяет комплексно решать задачи по раскрытию и предотвращению преступлений на территории Новосибирской области.