Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более тысячи дел раскрыли новосибирские сотрудники ГУФСИН в колониях

За полгода оперативники уголовно-исполнительной системы оказали содействие в раскрытии 481 тяжкого и особо тяжкого преступления.

Источник: Om1 Новосибирск

Сотрудники оперативных подразделений ГУФСИН России по Новосибирской области за первое полугодие 2026 года оказали содействие правоохранительным органам в раскрытии 1 144 преступлений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В том числе к категории тяжких и особо тяжких относятся 481 преступление, ещё 45 преступлений числятся в списке нераскрытых за прошлые годы.

Оперативные работники уголовно-исполнительной системы выполняют сложнейшие задачи по борьбе с преступностью в местах лишения свободы и обеспечению безопасности личного состава и осуждённых.

«Одной из приоритетных задач оперативно-розыскной деятельности в УИС является содействие правоохранительным органам в выявлении и раскрытии преступлений», — говорится в сообщении ведомства.

Взаимодействие сотрудников пенитенциарного ведомства с правоохранительными органами способствует эффективному противодействию преступности в регионе.

Совместная работа оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы и других ведомств продолжается, что позволяет комплексно решать задачи по раскрытию и предотвращению преступлений на территории Новосибирской области.