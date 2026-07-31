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Два новосибирца получили по два года условно за оборот банковских карт

Мужчины покупали у третьих лиц оформленные карты и снимали с них деньги.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске Железнодорожный районный суд вынес приговор двум местным жителям, признанным виновными в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Павел Плотников и Павел Цыбин в июле — августе 2025 года приобретали у третьих лиц оформленные на них банковские карты, с которых впоследствии снимали наличные денежные средства, поступившие на данные карты по фиктивным основаниям без документального подтверждения. Всего им вменено 20 преступлений.

«Приговором суда Павел Плотников и Павел Цыбин признаны виновными в совершении указанных преступлений и каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года», — говорится в сообщении суда.

Однако в соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное осужденным наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, установлен испытательный срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу.