Два новосибирца получили по два года условно за оборот банковских карт

Павел Плотников и Павел Цыбин в июле — августе 2025 года приобретали у третьих лиц оформленные на них банковские карты, с которых впоследствии снимали наличные денежные средства, поступившие на данные карты по фиктивным основаниям без документального подтверждения. Всего им вменено 20 преступлений.