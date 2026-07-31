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Ликвидация двух лесных пожаров продолжается на севере Иркутской области

IrkutskMedia, 31 июля. В Иркутской области огнеборцы продолжают ликвидировать два лесных пожара на севере региона. Доставка сил и средств пожаротушения к местам возгораний возможна только по воздуху. В Бодайбинском районе в зоне авиационного реагирования действует пожар на площади 112 га. В зоне контроля в Катангском районе действует возгорание на площади 2,3 тысячи га.

Источник: IrkutskMedia.ru

Накануне, 30 июля, в тушении пожаров было задействовано 82 сотрудника лесопожарных формирований. Для мониторинга лесопожарной обстановки в воздух было поднято 10 воздушных судов. Общее время налета составило 61 час.

По состоянию на утро 31 июля специалисты не зарегистрировали новых возгораний. Наземное патрулирование на территории лесного фонда ведут 58 групп общей численностью 121 человек, авиапатрулирование — три борта Ан-2 и два легкомоторных самолета.

Ранее агентство сообщало, что в Катангском районе служащие парашютно-десантной пожарной службы и лесной охраны Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов локализовали крупный пожар 27 июля. Площадь возгорания составила 2,3 тысячи га.