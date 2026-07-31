Ликвидация двух лесных пожаров продолжается на севере Иркутской области

Накануне, 30 июля, в тушении пожаров было задействовано 82 сотрудника лесопожарных формирований. Для мониторинга лесопожарной обстановки в воздух было поднято 10 воздушных судов. Общее время налета составило 61 час.
По состоянию на утро 31 июля специалисты не зарегистрировали новых возгораний. Наземное патрулирование на территории лесного фонда ведут 58 групп общей численностью 121 человек, авиапатрулирование — три борта Ан-2 и два легкомоторных самолета.
Ранее агентство сообщало, что в Катангском районе служащие парашютно-десантной пожарной службы и лесной охраны Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов локализовали крупный пожар 27 июля. Площадь возгорания составила 2,3 тысячи га.