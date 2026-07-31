Ликвидация двух лесных пожаров продолжается на севере Иркутской области

IrkutskMedia, 31 июля. В Иркутской области огнеборцы продолжают ликвидировать два лесных пожара на севере региона. Доставка сил и средств пожаротушения к местам возгораний возможна только по воздуху. В Бодайбинском районе в зоне авиационного реагирования действует пожар на площади 112 га. В зоне контроля в Катангском районе действует возгорание на площади 2,3 тысячи га.