Прокуратура Волгограда открыла горячую линию пострадавшим от атаки дронов

В результате атак в Волгограде произошли возгорания на предприятии топливно-энергетического комплекса в Красноармейском районе и на складах в Дзержинском районе. Пострадали пять человек, в многоквартирных домах на севере города выбиты стекла. Для жителей муниципалитет оперативно развернул пункты временного размещения, ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.