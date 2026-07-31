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Прокуратура Волгограда открыла горячую линию пострадавшим от атаки дронов

Волгоград подвергся мощной атаке минувшей ночью.

Прокуратура Волгоградской области запустила специальную горячую линию для оперативной помощи гражданам, пострадавшим в результате ночной атаки вражеских дронов.

Надзорный орган готов оказать правовую поддержку и принять жалобы от жителей региона, столкнувшихся с последствиями ударов. Это мера направлена на защиту прав волгоградцев в сложный период.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших и обеспечивает взаимодействие со всеми ведомствами. Целью работы колл-центра является быстрое реагирование на обращения и координация усилий государственных структур для оказания необходимой помощи гражданам, чье имущество или здоровье пострадали.

В результате атак в Волгограде произошли возгорания на предприятии топливно-энергетического комплекса в Красноармейском районе и на складах в Дзержинском районе. Пострадали пять человек, в многоквартирных домах на севере города выбиты стекла. Для жителей муниципалитет оперативно развернул пункты временного размещения, ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.

Жители Волгограда могут получить консультацию по телефону +79608921020. Специалисты помогут разобраться в процедуре получения компенсаций и восстановлении документов.

Ранее губернатор Бочаров прокомментировал события минувшей ночи.

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