Прокуратура Волгограда открыла горячую линию пострадавшим от атаки дронов

Прокуратура Волгоградской области запустила специальную горячую линию для оперативной помощи гражданам, пострадавшим в результате ночной атаки вражеских дронов.
Надзорный орган готов оказать правовую поддержку и принять жалобы от жителей региона, столкнувшихся с последствиями ударов. Это мера направлена на защиту прав волгоградцев в сложный период.
Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших и обеспечивает взаимодействие со всеми ведомствами. Целью работы колл-центра является быстрое реагирование на обращения и координация усилий государственных структур для оказания необходимой помощи гражданам, чье имущество или здоровье пострадали.
В результате атак в Волгограде произошли возгорания на предприятии топливно-энергетического комплекса в Красноармейском районе и на складах в Дзержинском районе. Пострадали пять человек, в многоквартирных домах на севере города выбиты стекла. Для жителей муниципалитет оперативно развернул пункты временного размещения, ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.
Жители Волгограда могут получить консультацию по телефону +79608921020. Специалисты помогут разобраться в процедуре получения компенсаций и восстановлении документов.
Ранее губернатор Бочаров прокомментировал события минувшей ночи.