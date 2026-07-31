В Волгограде выбило окна в восьми жилых домах из-за атаки БПЛА

Восемь многоэтажек в Тракторозаводском районе Волгограда получили повреждения из-за атаки беспилотников. По данным городской администрации, в зданиях повреждено остекление.
Для жителей открыли пункт временного размещения, где власти организовали спальные места и горячее питание. Однако сейчас в этом пункте никого нет, добавили в администрации.
При ударах по городу пострадали пять человек, сообщал ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. На юге города произошел пожар на предприятии ТЭК, также был атакован склад Wildberries.
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