В DNS рассказали о пожаре на складе во Владивостоке

При пожаре на складе DNS во Владивостоке никто не пострадал. Об этом в интервью ТАСС сообщил совладелец и директор компании Дмитрий Алексеев.
Бизнесмен подтвердил, что пожар произошел в части здания, где располагается склад компании.
«Насколько я знаю, нет пострадавших, вроде бы всех успели вывести. Это самая хорошая новость, а все остальное ерунда», — подчеркнул Алексеев.
По его словам, говорить о масштабах ущерба говорить пока рано. Склад большой и выгорит полностью, поскольку «такое уже не тушится». Дмитрий Алексеев допустил, что все помещения и техника будут полностью уничтожены.
Напомним, утром 31 июля во Владивостоке на улице Днепровской вспыхнул сильный пожар. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу, и уже через 6 минут на месте работали огнеборцы МЧС. По предварительным данным, утром горело около 1000 квадратных метров складского помещения магазина техники, но площадь возгорания могла вырасти в разы.