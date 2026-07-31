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Над Воронежской областью ночью были сбиты 8 БПЛА

Губернатор Александр Гусев сообщил о повреждении частного дома от обломков.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью силы ПВО пресекли массированную атаку беспилотников в небе над Воронежской областью. Как сообщил губернатор Александр Гусев в своем официальном канале в мессенджере МАХ 31 июля, дежурные расчеты обнаружили и уничтожили восемь дронов в районе областного центра и трех муниципальных образований.

По предварительным данным, жертв и раненых нет. Однако в одном из районов падение обломков сбитого аппарата привело к повреждениям: осколки разбили остекление и повредили дверь частного домовладения.

Специалисты продолжают работу на месте происшествия. Опасность атаки вражеских БПЛА пока сохраняется на всей территории региона.

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