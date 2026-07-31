Над Воронежской областью ночью были сбиты 8 БПЛА

Минувшей ночью силы ПВО пресекли массированную атаку беспилотников в небе над Воронежской областью. Как сообщил губернатор Александр Гусев в своем официальном канале в мессенджере МАХ 31 июля, дежурные расчеты обнаружили и уничтожили восемь дронов в районе областного центра и трех муниципальных образований.
По предварительным данным, жертв и раненых нет. Однако в одном из районов падение обломков сбитого аппарата привело к повреждениям: осколки разбили остекление и повредили дверь частного домовладения.
Специалисты продолжают работу на месте происшествия. Опасность атаки вражеских БПЛА пока сохраняется на всей территории региона.
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