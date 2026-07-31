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В Ростовской области уточнили число пострадавших при атаке дронов

В городе Гуково Ростовской области после налета беспилотников травмы получила местная жительница. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«По уточнённой информации — в результате ночной вражеской атаки в городе Гуково пострадала женщина», — говорится в сообщении главы региона. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Также в населённом пункте зафиксированы повреждения в многоквартирном здании. Там обрушилась часть конструкций между этажами. Жильцов оперативно вывезли в пункт временного размещения, сейчас с ними работают профильные службы.

В городе Батайск задело частный сектор и торговую точку. Строения пострадали от падения фрагментов летательных аппаратов. Обошлось без огня и жертв.

В донской столице обломки рухнули в районе лесопосадки, вызвав пожар. Огонь быстро потушили, никто не пострадал.

В администрации области уточнили, что сведения о последствиях на земле еще могут корректироваться. Специалисты продолжают обследование территорий.

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