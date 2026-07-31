В Зиме нашли 29 кустов наркосодержащего растения в теплице на участке

В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что правоохранители нашли почти три десятка кустов во время обследования домовладения. Общая масса наркотического средства превысила 10 кг.
По факту выявленного дознаватели возбудили уголовное дело за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Ранее сообщалось, что Нижнеудинский городской суд вынес приговор 35-летней местной жительнице. Она признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и в сбыте запрещённых веществ.