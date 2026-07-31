Удаленная с ЕГЭ из-за «камеры в пуговице» школьница добилась пересдачи

Позже консультант отдела по надзору и контролю в сфере образования составил административный протокол. В нем говорилось, что школьница держала экзаменационные материалы напротив груди и перелистывала страницы, а одна из деталей на одежде отличалась от остальных, из-за чего на нее сработал металлоискатель. При этом в документе не уточнялось, каким образом было обнаружено предполагаемое средство связи, а запрещенный предмет не был конкретизирован.