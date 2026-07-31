В Новосибирске Hummer врезался в машину Росгвардии, есть пострадавший

Как сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС), инцидент произошел на перекрестке улиц Ватутина и Немировича-Данченко. По предварительной информации, автомобиль Росгвардии стоял на светофоре, в него сзади на большой скорости влетел внедорожник Hummer H3.