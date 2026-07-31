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В Новосибирске Hummer врезался в машину Росгвардии, есть пострадавший

Рано утром в пятницу в Новосибирске произошла авария с участием четырех автомобилей, в которой пострадал находившийся в машине сотрудник Росгвардии.

Источник: "Российская газета"

Как сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС), инцидент произошел на перекрестке улиц Ватутина и Немировича-Данченко. По предварительной информации, автомобиль Росгвардии стоял на светофоре, в него сзади на большой скорости влетел внедорожник Hummer H3.

Автомобиль Росгвардии от удара отлетел в Skoda Rapid, затем его развернуло и отбросило в микроавтобус Mercedes-Benz. «Известно, что среди участников ДТП пострадал сотрудник Росгвардии», — уточняется в сообщении МАСС.

На месте ЧП работают госавтоинспекторы.