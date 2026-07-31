В Татарстане отразили атаку БПЛА на логистический центр

«Сегодня рано утром была успешно отражена попытка атаки БПЛА логистического центра. В результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Глава района добавил, что ситуация под контролем.
Ранее сообщалось, что за день российские ПВО сбили 59 украинских дронов. Это произошло над территориями семи регионов: Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областями, Крымом, Удмуртией и Пермским краем.
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