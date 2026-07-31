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В Татарстане отразили атаку БПЛА на логистический центр

В Зеленодольском районе Татарстана успешно отразили атаку беспилотника на логистический центр. Дрон пытался нанести удар, но его сбили. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев 31 июля.

«Сегодня рано утром была успешно отражена попытка атаки БПЛА логистического центра. В результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Глава района добавил, что ситуация под контролем.

Ранее сообщалось, что за день российские ПВО сбили 59 украинских дронов. Это произошло над территориями семи регионов: Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областями, Крымом, Удмуртией и Пермским краем.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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