Восемь многоквартирных домов повреждены в Волгограде из-за атаки БПЛА

Остекление восьми многоквартирных домов в Тракторозаводском районе Волгограда повреждено в результате атаки беспилотников на регион в ночь на пятницу. Об этом сообщила администрация города.
В сообщении говорится, что на время работы оперативных служб для жильцов был оперативно открыт пункт временного размещения на территории школы № 1.
Для перевозки жильцов к ПВР муниципальным автотранспортным предприятием были поданы автобусы.
В ПВР для жителей были организованы спальные места и горячее питание.
В администрации уточнили, что на данный момент в ПВР жильцов уже нет (пост был опубликован в 6.53).
Там также добавили, что для ликвидации возгорания складских помещений в Дзержинском районе муниципалитет направил дополнительные водовозки.
Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил, что регион сегодня ночью подвергся массированной атаке БПЛА.
По его словам, в результате попадания БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии ТЭК на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе. Пострадали пять человек.