Полицейские спасли 88-летнюю пенсионерку, заблудившуюся в тайге

До этого сообщалось, что на Сахалине нашли 62-летнюю женщину, пропавшую в лесу пять дней назад. Пенсионерка пропала 27 июля, когда решила вместе со своими подругами отправиться в лес за дикоросами вблизи села Воскресенское Анивского района. Ее искали с помощью беспилотников и спецтехники. Спасатели прочесали свыше 52 квадратных километров. Все это время пенсионерка самостоятельно пробилась через заросли и болота к реке, где и ждала помощи.