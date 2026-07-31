Полицейские спасли 88-летнюю пенсионерку, заблудившуюся в тайге

В Иркутской области полицейские нашли и вернули домой пенсионерку, которая заблудилась в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что 88-летняя жительница деревни Ключи пошла в лес, чтобы собрать клубнику, но заблудилась. Уточняется, что женщина отошла от населенного пункта на пять-шесть километров и оказалась в глубине тайги.
«Сотрудники полиции совместно с неравнодушными местными жителями определили несколько вероятных участков, где могла находиться заблудившаяся, и организовали прочесывание», — сообщила пресс-служба в Telegram-канале.
В лесу правоохранители обнаружили ведро с клубникой, что и помогло им найти пенсионерку спустя пять часов поисков.
Как пояснили в ведомстве, спасателям пришлось работать в крайне непростых условиях. Поиски осложнялись не только преклонным возрастом женщины, но и труднопроходимой тайгой, где к тому же сохранялась реальная угроза нападения диких зверей.
Жизни и здоровью женщины больше ничего не угрожает.
До этого сообщалось, что на Сахалине нашли 62-летнюю женщину, пропавшую в лесу пять дней назад. Пенсионерка пропала 27 июля, когда решила вместе со своими подругами отправиться в лес за дикоросами вблизи села Воскресенское Анивского района. Ее искали с помощью беспилотников и спецтехники. Спасатели прочесали свыше 52 квадратных километров. Все это время пенсионерка самостоятельно пробилась через заросли и болота к реке, где и ждала помощи.
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