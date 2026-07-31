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ПВО за ночь уничтожила 371 украинский беспилотник над российскими регионами

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Дежурные силы ПВО за ночь сбили 371 украинский БПЛА над территорией России, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении ведомства.

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