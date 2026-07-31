ПВО за ночь уничтожила 371 украинский беспилотник над российскими регионами

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении ведомства.
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