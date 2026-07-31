В Хабаровском крае произошло землетрясение силой до трех баллов

В Ульчском районе Хабаровского края в четверг вечером произошло ощущаемое землетрясение.
По данным сейсмологического филиала Федерального исследовательского центра ЕГС РАН, эпицентр подземных толчков находился в 194 километрах западнее села Рыднов Сахалинской области. Очаг залегал на глубине семь километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5,3.
«В четырех населенных пунктах Ульчского района (селах Тахта, Тыр, Богородское, Сусанино) толчки ощущались до трех баллов. В работе четыре группы по обследованию зданий и сооружений», — рассказали в ГУ МЧС по региону.
Жертв и разрушений не зафиксировано.
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