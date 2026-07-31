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Жительницу Красноярска обвиняют в дропперстве

Девушка соблазнилась обещаниями легкой работы на мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Красноярска обвиняют в дропперстве. Как рассказали в полиции города, 23-летняя горожанка нашла в интернете объявление о работе: ничего особого делать не нужно, просто предоставить реквизиты своего банковского счета. А когда на него будут приходить деньги, нужно будет переводить их на другие счета.

За четыре дня на карту девушки поступило более 80 тысяч рублей. Она отправила их дальше, себе в качестве гонорара за работу оставила чуть более двух тысяч рублей.

Потерпевшим стал подросток из Пензенской области. Он в интернете увидел рекламу о розыгрыше призов и перешел по ссылке. Его обрадовали сообщением о выигрыше в 300 тысяч рублей. Но для их получения он должен был оплатить налоги и госпошлину — как раз те самые средства он и перевел дропперше.

Вычислили пособницу мошенников после заявления родителей подростка. Ей грозит до трех лет лишения свободы.