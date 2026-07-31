Жительницу Красноярска обвиняют в дропперстве

Потерпевшим стал подросток из Пензенской области. Он в интернете увидел рекламу о розыгрыше призов и перешел по ссылке. Его обрадовали сообщением о выигрыше в 300 тысяч рублей. Но для их получения он должен был оплатить налоги и госпошлину — как раз те самые средства он и перевел дропперше.