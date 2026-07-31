ПВО за ночь уничтожила 371 украинский беспилотник над регионами России

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 371 украинский беспилотник. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в Минобороны России.
— В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.
Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской и Тульской областями, Краснодарским краем, Дагестаном, Крымом и Татарстаном, а также над акваториями Азовского и Черного морей, передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее в поселке Волна Краснодарского края после падения обломков беспилотника на территории одного из предприятий получили ранения четыре человека. Троих пострадавших госпитализировали. Кроме того, на территории предприятия возник пожар.
Силы ПВО за ночь 30 июля сбили 258 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией России. Помимо этого, 29 июля в Донецкой Народной Республике в результате атак ударных дронов украинской армии погиб один мирный житель и еще 14 человек пострадали.