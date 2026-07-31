Рабочий почти ослеп на шоколадной фабрике под Новосибирском

По данным ведомства, мужчина развёл двухпроцентный раствор щелочного моющего средства, залил его в опрыскиватель и начал обрабатывать поверхности. Во время нагнетания давления с помощью встроенного насоса шланг в месте крепления к опрыскивателю порвался, и жидкость попала на лицо рабочего. Травма признана тяжёлой.