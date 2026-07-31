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Рабочий почти ослеп на шоколадной фабрике под Новосибирском

Аппаратчик промывал оборудование без защитной маски, когда у опрыскивателя оторвало шланг.

В Бердске Новосибирской области на предприятии ООО «Петерпак Сибирь» 24 июля во время работы получил химический ожог глаз аппаратчик цеха. Об этом сообщила Государственная инспекция труда в Новосибирской области.

По данным ведомства, мужчина развёл двухпроцентный раствор щелочного моющего средства, залил его в опрыскиватель и начал обрабатывать поверхности. Во время нагнетания давления с помощью встроенного насоса шланг в месте крепления к опрыскивателю порвался, и жидкость попала на лицо рабочего. Травма признана тяжёлой.

Пострадавший работал без средств индивидуальной защиты глаз и органов дыхания — без защитной маски или щитка с прозрачным экраном и респиратора.

Сейчас инспекция труда проводит расследование, устанавливает причины и обстоятельства случившегося.

«При установлении нарушений требований трудового законодательства лица, допустившие нарушения, будут привлечены к административной ответственности, материалы расследования будут направлены в органы следствия для принятия процессуального решения», — сообщила заместитель руководителя инспекции Загузина С. В.