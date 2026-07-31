Дым на полнеба. Что известно об атаке на Волгоград 31 июля

В последний день июля состоялась массированная атака беспилотников на Волгоград. Пострадала гражданская и индустриальная инфраструктура. Пять человек получили ранения, они находятся в больнице.
По сообщению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, разрушения получили многоквартирное здание на севере города и частный дом в Краснооктябрьском районе. Возникли пожары на промышленном предприятии на юге Волгограда, а также на складе в Дзержинском районе. Огонь тушат до сих пор. Корреспондент «РГ» видит клубы дыма в западной части города.
Как рассказали читатели, некоторые проснулись от шума взрыва, другие даже слышали пролет беспилотника — ориентировочно возле гостиницы «Старт» в Тракторозаводском районе. Жительница Ангарского поселка написала, что слышала два взрыва в начале четвертого утра.
Также волгоградцы с самого рассвета заметили черный дым на полнеба, идущий со стороны Дзержинского района.
К утру дым уже не такой черный, но еще достаточно густой. Фото: Роман Мерзляков/РГ.
В 02:55 в регионе объявили ракетную опасность, в 03:34 дали отбой. Повторная тревога была в 04:17, в 05:12 ее отменили. Сирен не было.
В 07:44 жители получили сообщения об отбое беспилотной опасности, о начале которой объявляли еще около полуночи.
По данным пресс-службы мэрии, в Тракторозаводском районе выбиты окна в восьми домах. Для жителей открыли пункт временного размещения в школе, граждан отвезли туда на автобусах. Сейчас в ПВР никого нет.
Дополнительные водовозки выехали для тушения склада.
Приволжская железная дорога проинформировала о повреждении контактной сети на станции Татьянка в Красноармейском районе — это промзона. Три пригородных маршрута из-за этого сократили, самой южной точкой стала станция Шпалопропитка.
Подвергшийся атаке логистический центр крупного маркетплейса открыли в апреле 2025 года. Как писала «РГ», это самый большой в регионе складской комплекс площадью более 48 тысяч квадратных метров. При полном запуске общая вместимость склада должна была достичь 32 миллионов единиц. Общие инвестиции в объект составили 3,5 миллиарда рублей. Тут работает 1400 человек.