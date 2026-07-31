Главные новости к утру 31 июля 2026 года

В Волгоградской области отразили массированную атаку украинских беспилотников. Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Зафиксированы повреждения многоквартирного и частного домов в Волгограде, а также возгорания на объекте промышленного предприятия ТЭК. На логистическом объекте Wildberries в Волгограде произошло возгорание, пострадавших, предварительно, нет.