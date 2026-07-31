Главные новости к утру 31 июля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 31 июля 2026.
Беспилотники ВСУ атаковали Волгоградскую область
В Волгоградской области отразили массированную атаку украинских беспилотников. Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Зафиксированы повреждения многоквартирного и частного домов в Волгограде, а также возгорания на объекте промышленного предприятия ТЭК. На логистическом объекте Wildberries в Волгограде произошло возгорание, пострадавших, предварительно, нет.
Трамп подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера на Украину в ближайшие дни
Президент США Дональд Трамп подтвердил изданию Financial Times, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы американского государства Джаред Кушнер в ближайшие дни отправятся с первым визитом на Украину. Известная американская журналистка Лора Лумер ранее сообщила, что Уиткофф и Кушнер посетят Киев в течение нескольких ближайших недель.
В «Хамасе» заявили о готовности сложить оружие
Высокопоставленные представители группировки «Хамас» объявили, что согласовали условия разоружения на переговорах по урегулированию конфликта в Газе. Об этом соглашении ранее сообщил президент США Дональд Трамп. Движение пошло на «уступки ради населения в секторе Газа, чтобы спасти людей от гибели и вынужденного переселения».
Более 20 тысяч мигрантов прорвались в испанскую Сеуту
Более 20 тысяч мигрантов пересекли сухопутную границу автономного испанского города Сеуты на севере Африки, не встретив сопротивления со стороны марокканских сил безопасности, сообщает газета Mundo. Правительство Испании решило задействовать для защиты от нелегалов подразделения сухопутных войск.
Решетников ответил на требования Армении о доплате от РФ по ЮКЖД
«Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) — не «бесплатный» актив российской компании. При одностороннем пересмотре обязательств по ней требования Армении от РФ доплаты безосновательны, такое мнение выразил министр экономического развития России Максим Решетников, комментируя заявления армянского премьера Никола Пашиняна.